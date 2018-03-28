После сезона-2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об изменениях в составе участников лиги через год. Он отметил, что КХЛ точно покинет минимум один клуб.



– Наш целевой показатель – 24 клуба, мы будем к нему приходить. – сказал Чернышенко. – После следующего сезона лигу покинет минимум один клуб. Может, и больше – если будет серьезная заявка от иностранного клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, сегодня совет директоров КХЛ исключил "Ладу" и "Югру".

"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. LIVE! // Что решил совет директоров КХЛ?