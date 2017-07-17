Попихин возглавил "СКА-Нева", Воробьев продолжит работу в системе СКА

"СКА-Нева" на своем официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера команды Евгения Попихина. В прошлом сезоне 57-летний специалист работал на этой должности в "Нефтехимике".

– Очень рад оказаться в таком клубе, как СКА, сейчас это одна из сильнейших систем в нашем хоккее, – цитирует сайт "СКА-Нева" Попихина. – Предстоит много работы, в команде собрано много молодых игроков, которые хотят расти и выигрывать. Ожидаю очень интересный сезон. Руководством озвучены цели: как подготовки резерва для первой команды, так и достижения спортивного результата – всегда играть на победу, показывать зрелищный и современный хоккей. Главное, чтобы игроки команды постоянно развивались, росли профессионально и стремились попасть в первую команду.

Отмечается, что возглавлявший команду в прошлом сезоне Петр Воробьев продолжит работу в системе СКА в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва.