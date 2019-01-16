Пол Биссоннетт: "В России будто держат своих игроков в армии"

Бывший игрок НХЛ Пол Биссоннет в эфире своего подкаста Spittin' Сhicklets раскритиковал систему подготовки российских хоккеистов.

- В России будто держат своих игроков в армии - катаются по 2-3 раза в день, еще идут в зал. Делается это, чтобы игроки не уезжали, а играли бы в КХЛ? Потому что мне кажется, что они хотят вырастить свою собственную НХЛ, поэтому игроки остаются. Даже Вячеслав Войнов, вернувшийся в Россию из-за домашнего насилия, получал там больше, чем в "Кингс". (Дмитрий Сомов)