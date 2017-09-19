Петерис Скудра: "Хорошо, что в третьем периоде "Торпедо" решило проблему забитых голов"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) отметил, что команде тяжело даются голы. Нижегородцы свои шайбы забросили в последние 10 минут встречи.

- Хорошо, что в третьем периоде решили проблему забитых голов, - приводит "Р-Спорт" слова Скудры. - Нам голы даются очень тяжело. Но будем надеяться, что ребята почувствуют как забивать. Забили хорошие голы с бросками. Обращаем внимание игроков на то, что надо больше бросать, где-то попроще сыграть в атаке. Будем надеяться, что после этой победы придет определенная уверенность.

Проблемы в первую очередь в психологии, плюс технический момент. Уровень игроков позволяет решить исход матча броском или принятием другого правильного решения. Но мы принимаем слабые решения, после чего страдает исполнение. Но ребята не сдавались, бросали по воротам и в итоге смогли забить.