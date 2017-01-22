Павел Дацюк: "Против СКА надо лучших со всей планеты выставлять"

Капитан команды дивизиона Боброва Павел Дацюк после поражения от сборной дивизиона Тарасова (2:6) в полуфинале Матча звезд КХЛ отметил, что не ожидал такой прыти от соперника. По его словам, ему понравилась атмосфера мероприятия.
- Проиграли, хоть и хотелось как можно дольше играть при таких болельщиках. Отличный праздник. В одной раздевалке сидим, но не думал, что парни из другой команды так побегут, - сказал Дацюк.
- На следующий год формат Матча звезд - СКА против остальной лиги?
- Вы мелко берете. Надо лучших со всей планеты против нас ставить. (Евгений БЕЛОУСОВ)
spetrov
МПС66, да он просто шутит. Паша - отличный. Жаль, что в СКА на этот раз, не в ЦСКА.
16:49
МПС66
какое самомнение у пенсионера...
16:43
Электросталец
только тогда 2-16 будет
16:33