16:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Дацюк: "Против СКА надо лучших со всей планеты выставлять"

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Капитан команды дивизиона Боброва Павел Дацюк после поражения от сборной дивизиона Тарасова (2:6) в полуфинале Матча звезд КХЛ отметил, что не ожидал такой прыти от соперника. По его словам, ему понравилась атмосфера мероприятия.

- Проиграли, хоть и хотелось как можно дольше играть при таких болельщиках. Отличный праздник. В одной раздевалке сидим, но не думал, что парни из другой команды так побегут, - сказал Дацюк.

- На следующий год формат Матча звезд - СКА против остальной лиги?

- Вы мелко берете. Надо лучших со всей планеты против нас ставить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч звезд КХЛ. Live!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

МПС66, да он просто шутит. Паша - отличный. Жаль, что в СКА на этот раз, не в ЦСКА.

16:49

МПС66

какое самомнение у пенсионера...

16:43

Электросталец

только тогда 2-16 будет

16:33

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