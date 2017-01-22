Павел Дацюк: "Против СКА надо лучших со всей планеты выставлять"

Капитан команды дивизиона Боброва Павел Дацюк после поражения от сборной дивизиона Тарасова (2:6) в полуфинале Матча звезд КХЛ отметил, что не ожидал такой прыти от соперника. По его словам, ему понравилась атмосфера мероприятия.

- Проиграли, хоть и хотелось как можно дольше играть при таких болельщиках. Отличный праздник. В одной раздевалке сидим, но не думал, что парни из другой команды так побегут, - сказал Дацюк.

- На следующий год формат Матча звезд - СКА против остальной лиги?

- Вы мелко берете. Надо лучших со всей планеты против нас ставить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч звезд КХЛ. Live!