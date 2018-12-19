Павел Дацюк: "Мой переход в НХЛ возможен"

Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы болельщиков в эфире "Матч ТВ". Он заявил, что мог бы перейти в НХЛ, но не хочет там занимать чье-то место.

— Когда КХЛ догонит НХЛ?

— На этот вопрос никто не может дать ответ. Надо сокращать размер площадок, чтобы было больше единоборств, чтобы было больше голов. Это будет шаг вперед.

— Где выше уровень игры в НХЛ или в КХЛ?

— В НХЛ уровень игры выше, от этого играть там приятнее. В НХЛ большая конкуренция, там лучшие игроки.

– Если бы вам предложили из КХЛ перейти в НХЛ, согласились бы?

– Возможно. Но надо понимать, что этот переход должен быть выгодным для всех сторон. Не хочу занимать чье-то место.