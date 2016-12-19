Павел Бурба: "Решение по Бэйлену связано с необходимостью сбалансировать платежную ведомость"

Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского "Динамо" подчеркнул, что решение расторгнуть контракт с защитником Ником Бэйленом далось клубу нелегко. По словам Бурбы, это решение согласовано с тренерским штабом команды.

– Это решение, равно как и предыдущие по Шарлю Лингле и Лукашу Крайчеку, во многом связано с необходимостью сбалансировать платежную ведомость клуба, как в нынешнем, так и в следующем сезоне, – приводит официальный сайт "Динамо" слов Бурбы. - Мы прекрасно осознаем экономические реалии, которые нас окружают, и учитываем их в нашей работе.

На недавнем Совете директоров КХЛ было озвучено, что у 10 клубов Лиги существуют задолженности по зарплатам игроков. Могу сказать, что ХК "Динамо-Минск" все выплаты производит строго в оговоренные сроки. Нам хотелось бы и в дальнейшем вести работу таким образом, чтобы избегать дисбалансов между доходами клуба и расходами.

Данное решение, равно как и предыдущие, было согласовано с тренерским штабом команды.