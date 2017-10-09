Олег Знарок: "СКА использовал свои моменты в матче со "Спартаком"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Спартаком" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, которая стала для команды 20-й подряд, подчеркнул, что у армейцев получилось не все. При этом специалист отметил, что петербуржцам удалось реализовать созданные моменты.

– Что-то у нас получилось, что-то не получилось, – начал Знарок. – В первом периоде была равная борьба. Во втором немножко добавили. Свои моменты использовали. Вот, в принципе, и все.

– Почему Дацюка и Херсли не взяли на выезде?

– Они отдыхают. С ними все нормально.

– Насколько они важны для большинства? СКА так и не смог реализовать лишнего, прервав серию.

– У нас мастеровитая команда. Здесь просто немножко везения не хватило. Имеющиеся ребята должны были решать этот вопрос.

– С чем связано более частое появление Шестеркина в воротах? С тем, что вы стали ему доверять?

– Мы всегда ему доверяли. Просто была ротация, чтобы были всегда свежие. У нас два хороших вратаря. У нас есть тренер по вратарям. Он профессионал, я ему полностью доверяю, и он решил так.

– У Шестеркина есть выйти на лидирующие позиции в сборной?

– У всех есть шансы. У нас еще есть время, хотя его не так много. Но мы смотрим за всеми вратарями, которые играют в КХЛ. Сейчас у нас на примете три вратаря – не буду говорить кто, на которых мы рассчитываем. (Игорь ЕРОНКО)