Николай Прохоркин: "Не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму"

Нападающий СКА Николай Прохоркин сомневается в том, что защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1) умышленно хотел нанести ему травму. По словам форварда, соперник шел на силовой прием, в чем нет ничего необычного.

– Не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму. Я с ним играл в ЦСКА, не думаю, что он хотел сделать мне больно, – приводит "Бизнес Online" слова Прохоркина. – Он шел на силовой прием, я его увидел, обыграл телом, и он попал коленом. Все бывает в хоккее. Все нормально, обошлось.

– Для вас приезд в Уфу – обычный матч?

– Нет, конечно. Частичку души своей здесь оставил. Очень приятно приезжать, мне здесь очень нравится и на хоккее очень крутая атмосфера.