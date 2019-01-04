Николай Борщевский: "Хотелось бы отметить игру вратаря "Трактора"

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора"​ (0:3), сообщает официальный сайт команды из Челябинска.

Голкипер хозяев Василий Демченко отразил 32 броска по воротам и оставил ворота в неприкосновенности

– Нас подвели ряд грубых ошибок, в том числе с голом в конце второго периода, когда на табло оставалась секунда. Не смогли вывести шайбу из зоны. В целом, конечно, хотелось бы отметить игру вратаря "Трактора". Мы не смогли сегодня забить. Естественно, не забивая шайб сложно выиграть, – цитирует Борщевского пресс-служба "Трактора".

Все о чемпионате КХЛ – здесь.