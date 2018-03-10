Никита Лямкин: "Не хотелось еще раз лететь в Хабаровск"

Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него отличное настроение после победы. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет результативную передачу.

– Поздравляем с первым очком в плей-офф.

– Мне некому было отдать пас. Я вбрасывал шайбу, видел, что никого на подборе нет. Пришлось бежать самому к воротам. Там защитник ошибся немного. Я подобрал шайбу, отдал Александру Свитову, и получился гол.

– Как настроение, когда не нужно больше лететь на Дальний Восток?

– Никто не хотел еще раз лететь в Хабаровск. Настроение отличное после победы. Слава Богу, что все обошлось.

– Как выдержали испытание перелетом в Хабаровск?

– Тяжело было в Хабаровске. Там первая игра была в 12 дня, вторая в 10 утра по Москве. Хорошо, что мы там одну игру зацепили.