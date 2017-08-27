Никита Гусев: "Не заметил разницы между нынешним "Витязем" и "Витязем" в плей-офф"

Нападающий СКА Никита Гусев после победы над "Витязем" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. При этом форвард подчеркнул, что ему не удалось заметить разницу в игре подольцев.

– Много моментов не забил, – начал Гусев. – После первого периода было преимущество по броскам в нашу пользу, должны были реализовывать моменты. Особо не заметил разницы между нынешним "Витязем" и "Витязем" в плей-офф.

– Как вам нововведение со стреляющей пушкой после голов?

– Я заметил, но это не отвлекает.

– В овертайме у вас был момент: не забили сами, искали партнера. Непривычно играть в таком формате?

– Хотел, чтобы вратарь сел и на движении ему бросить. Он в бросок не поверил, поэтому пришлось ехать дальше. А потом уже загубил момент.

– Что Шестеркину сказали?

– "Молодец!". (Сергей ЯРЕМЕНКО)