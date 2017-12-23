"Нефтехимик" обыграл "Барыс" и догнал "Ак Барс"

"Нефтехимик" победил "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Клуб из Нижнекамска догнал по очкам лидера дивизиона Харламова "Ак Барс" и отстает только по дополнительным показателям. "Барыс" занимает восьмое место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Галимов - 13 (Нестрашил), 38:21 - 0:1. Эверберг - 8 (Хайруллин, Галимов), 42:29 - 0:2. Шиксатдаров - 6 (мен., Пиганович), 44:36 - 0:3. Якимов - 6 (мен., Пиганович), 46:47 - 0:4.

Вратари: Карлссон - Макаров.

Штраф: 22 - 14.

Броски: 35 (8+13+14) - 29 (11+9+9).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

Астана. "Барыс-Арена".