Найджел Доус - о соперничестве с Мозякиным: "Я забиваю для команды, а не ради личного соревнования с кем-то"

Капитан "Барыса" Найджел Доус отметил, что старт команды в новом сезоне КХЛ стал для него неожиданным. Он также добавил, что забивает или отдает передачи ради команды, а не для личного соперничества с нападающим магнитогорского "Металлурга" Сергеем Мозякиным.

– Стал ли для вас неожиданным такой старт "Барыса"?

– Да, шесть побед в восьми матчах... Я немного удивлен. Мы не знали, чего ожидать после предсезонки, ведь произошло много перемен – как в системе клуба, так и в самой команде, – приводит официальный сайт КХЛ слова Доуса. – Появилось много новых лиц в коллективе. Естественно, мы настраивались на победы, на усердную работу и последующий рост. Но то, что мы так начали – приятный сюрприз.

– Что для вас вообще соперничество с Мозякиным? Стремитесь обогнать его по числу очков за сезон?

– Индивидуальные достижения и награды приятны, но не становятся главной целью. Я стараюсь добиться успеха вместе с командой. Мозякин – один из лучших хоккеистов России и КХЛ. Он играет в сильнейшем клубе, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Последние три-четыре года нас постоянно сравнивают, но я пока что всегда финиширую вторым.

Сергей – угроза для любого вратаря в КХЛ. Думаю, все команды знают, что с него нельзя спускать глаз. Возможно, наступит день, когда у меня получится обогнать его, но я забиваю или отдаю передачи ради команды, а не ради личного соревнования с кем-то.