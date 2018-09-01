Наиль Якупов: "Не все получалось? Загасить опять хотите?"

Нападающий СКА Наиль Якупов подвел итоги победы над "Ак Барсом" (6:1) в Кубке открытия. По его словам, он доволен игрой.

– Как вам на финской площадке?

– Хоккей сейчас очень быстрый, и несмотря на то, что площадка немножко побольше, игра все равно очень интенсивная. У всех свои системы, они их придерживаются и соперников разбирают. Поэтому нелегко играть. Да, тут больше места за воротами и в углах, может, это определенное преимущество, но нам какой лед дают – тот и берем.

– После какой шайбы поняли, что матч не отдадите? 4:1?

– Мне кажется, 6:1.

– Вы забили, но, кажется, совсем не все у вас получалось.

– У меня, что ли? Что, загасить опять хотите? Получилось. Нормально все.

– Кубок открытия кто-нибудь трогал?

– Сергей Данилыч. Данилыч с ним до сих пор ходит. (Игорь ЕРОНКО)