Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Сегодня 37-летний форвард не принимал участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (0:2).

- Почему не играл Мозякин? У него травма, - сказал главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач в интервью клубной пресс-службе. - Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу.

После 18 матчей регулярного чемпионата "Металлург" набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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