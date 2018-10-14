18:31 14 октября | Хоккей — КХЛ

Мозякин выбыл на неопределенный срок

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Нападающий "Металлурга"  Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Сегодня 37-летний форвард не принимал участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (0:2).

- Почему не играл Мозякин? У него травма, - сказал главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач в интервью клубной пресс-службе. - Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу.

После 18 матчей регулярного чемпионата "Металлург" набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/432719/

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