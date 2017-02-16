Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Адмирал"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Адмирал" - 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Мартиньш Карсумс.

Таким образом, московский клуб точно не опустится ниже четвертой строчки в Западной конференции. "Адмирал" по-прежнему находится на восьмом месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Саюстов - 12 (бол., Блум, Саболич), 29:54 - 0:1. Карпов - 13 (Вишневский), 40:58 - 1:1. Карсумс - 15 (бол., Никулин, Хиетанен), 63:26 - 2:1.

Вратари: Еременко - Бобков.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 20 (11+2+6+1) - 33 (5+14+10+4).

Судьи: Белов, Щенев.

16 февраля. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".