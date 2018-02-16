Московское "Динамо" по буллитам уступило "Спарте" в товарищеском матче

Московское "Динамо" проиграло пражской "Спарте" со счетом 4:5 (Б) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора столичной команды в Чехии.

В составе "Динамо" отличились Артем Волков, Антон Злобин, Даниил Тарасов и Алексей Терещенко. Во вторник, 20 февраля, команда проведет контрольную встречу с "Ак Барсом".

Товарищеский матч

"Спарта" (Прага) – "Динамо" (Москва) – 5:4 Б (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Волков – 1 (Игумнов), 11:50 – 0:1. Злобин – 1 (Тарасов), 23:48 – 0:2. Климек – 1 (Ярушек), 31:35 – 1:2. Пех – 1 (Павелка, Глинка), 33:04 – 2:2. Тарасов – 1 (Игнатушкин, Вишневский), 39:42 – 2:3. Ярушек – 1 (бол., Кулда), 41:06 – 3:3. Терещенко – 1 (бол., Игумнов, Вишневский), 44:14 – 3:4. Кулда – 1 (Ярушек), 50:34 – 4:4.

Победный буллит: Угер.

Вратари: Айттокаллио – Бочаров.