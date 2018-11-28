Московское "Динамо" обыграло "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:0. За бело-голубых отличились нападающие Вадим Шипачев и Иван Игумнов, также одну шайбу забил защитник Юусо Хиетанен.

"Динамо" после 33 игр занимает седьмое место в Западной конференции с 33 очками. "Слован" с 22 баллами располагается на десятой позиции.

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"ХК Динамо" (Москва) – "Слован" (Братислава) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Игумнов – 2 (Миронов, Брюквин), 22:27 – 1:0. Шипачев – 9 (бол., Кагарлицкий, Макаров), 39:31 – 2:0. Хиетанен – 4 (Кагарлицкий, Шипачев), 52:14 – 3:0.

Вратари: Еременко – Штепанек.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 36 (12+14+10) – 23 (12+6+5).

Судьи: Кулев, Щенев.

28 ноября. Москва. Арена "Мегаспорт".