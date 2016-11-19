Мисхат Фахрутдинов: "Амуру" не так далеко до выхода в плей-офф"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (2:0) отметил важность успеха своих подопечных. Наставник добавил, что только благодаря победам хабаровский клуб способен выйти в плей-офф.

– После серии неудач победа нам нужна была любой ценой, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Фахрутдинова. – Возможно было не так красиво и зрелищно для болельщиков, но мы свою задачу выполнили. Имели хорошие шансы, но все же хромает у нас реализация. Готовимся к выездной серии.

– Подведите итог домашней серии. С каким настроением отправляетесь на выезд?

– Мы неплохо играли всю домашнюю серию. Сегодня были шороховатости, груз поражений давит, немного сковывает. Что есть, то есть, но 4 очка мы взяли.

– Как считаете, реально еще попасть в зону плей-офф?

– До нее не так далеко, просто в каждом матче нужно набирать очки.