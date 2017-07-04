Микко Коскинен: "Попасть на Олимпиаду? Сейчас моя задача - это СКА"

Голкипер СКА Микко Коскинен рассказал, как прошел отпуск и отметил, что он находится в хорошей форме. Хоккеист отметил, что сейчас не думает о попадании в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры-2018. В минувшем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 14 побед, в плей-офф он провел 15 игр и записал на свой счет 12 побед.

– Как провели лето?

– Лето было хорошее!

– Что скажете о физической готовности?

– Надо быть в хорошей форме, иначе умрешь.

– Вы уже выиграли два Кубка Гагарина, что думаете о следующем сезоне?

– Все зависит от вас и от болельщиков. Но никакого давления. Первые три недели отдыхал, а затем готовился. Думаю, я в хорошей форме.

– Главная задача для вас – попадание на Олимпиаду?

– Сейчас моя главная задача– это СКА. Посмотрим, что будет. (Артем РЯБОВОЛ)