Михаил Пашнин - об отставке Кудашова: "В "Локомотиве" могли бы и потерпеть"

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" отметил, что это будет интересное противостояние. Он также добавил, что ярославский клуб мог бы потерпеть и не увольнять бывшего главного тренера Алексея Кудашова.
Напомним, Кудашова в "Локомотиве" сменил Дмитрий Квартальнов.
– Михаил, чего вы ждете от предстоящей игры против "Локомотива"?
– Хорошая игра будет, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Пашнина. - Думаю придет много людей поддержать нас, здорово будет.
– Как вам новость об отставке Алексея Кудашова?
– В прошлом году после восьми поражений только начинались разговоры об отставках, а здесь всего пять было. Думаю могли бы и потерпеть.
– Вам будет интересно играть против вашей бывшей команды?
– Конечно, это будет очень интересное противостояние.
Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет завтра и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/mikhail_pashnin_eto_budet_ochen_interesnoe_protivostoyanie/