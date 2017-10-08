Михаил Пашнин - об отставке Кудашова: "В "Локомотиве" могли бы и потерпеть"

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" отметил, что это будет интересное противостояние. Он также добавил, что ярославский клуб мог бы потерпеть и не увольнять бывшего главного тренера Алексея Кудашова.

Напомним, Кудашова в "Локомотиве" сменил Дмитрий Квартальнов.

– Михаил, чего вы ждете от предстоящей игры против "Локомотива"?

– Хорошая игра будет, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Пашнина. - Думаю придет много людей поддержать нас, здорово будет.

– Как вам новость об отставке Алексея Кудашова?

– В прошлом году после восьми поражений только начинались разговоры об отставках, а здесь всего пять было. Думаю могли бы и потерпеть.

– Вам будет интересно играть против вашей бывшей команды?

– Конечно, это будет очень интересное противостояние.

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет завтра и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.