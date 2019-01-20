Мэтью Майоне - о песне на Матче звезд: "Мне нравится развлекать болельщиков"

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне прокомментировал свое выступление в мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Хоккеист исполнил песню под гитару прямо на льду.

- Это была песня Ho Hey одной из моих любимых групп The Lumineers, я захотел спеть ее, надеюсь, что всем понравилось, - цитирует официальный сайт КХЛ Майоне. - Мы вместе с КХЛ подготовились к этому выступлению, многие одноклубники даже не знали об этом. Музыка – это мое хобби, в свое свободное время играю, в Риге у меня есть акустическая гитара. Мы получаем здесь удовольствие, нужно, что-то показывать болельщикам, кроме хоккея, и это приятнее тренировок, которые идут весь сезон. Был на нескольких Матчах звезд в других лигах, мне нравится развлекать болельщиков, очевидно, они - ключевой игрок в каждой команде.