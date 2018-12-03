"Металлург" уступил "Барысу", прервав серию из четырех побед подряд

"Барыс" обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Заброшенными шайбами в составе клуба из Казахстана отметились нападающие Павел Акользин, Мэтт Фраттин и Никита Михайлис, у гостей отличились форварды Роман Любимов и Ииро Пакаринен.

"Барыс" набрал 46 очков и закрепился на 5-м месте на Востоке. "Металлург" с 49 баллами занимает четвертую строчку.

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"Барыс" (Астана) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Акользин - 4 (Маклюков), 22:06 - 1:0. Фраттин - 11 (мен., Валк, Маклюков), 39:38 - 2:0. Михайлис - 11 (Орехов, Акользин), 43:17 - 3:0. Любимов - 8 (Язьков, Неколенко), 48:00 - 3:1. Пакаринен - 13 (Шор, Кулемин), 58:18 - 3:2.

Вратари: Карлссон - Загидулин (55:23 - 58:18, 58:39).

Штраф: 12 - 4.

Броски: 24 (14+6+4) - 30 (8+8+14).

Судьи: Наумов, Франо.

3 декабря. Астана. "Барыс-Арена".

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