"Медвешчак" в гостях не оставил шансов "Северстали"

"Медвешчак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" (3:0). Голы на свой счет записали Томислав Заношки, Александр Жиру и Майк Глумак. "Сухой" матч провел голкипер загребской команды Майкл Гарнетт.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Медвешчак" (Загреб) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Заношки - 2 (Паре), 13:10 - 0:1. Жиру - 13 (Паре), 44:47 - 0:2. Глумак - 5 (Паре), 53:20 - 0:3.
Вратари: Коварж - Гарнетт.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 32 (15+8+9) - 36 (10+10+16).
Судьи: Бирин, Комаров.