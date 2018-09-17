Мартиньш Карсумс: "У нас же лучшие судьи в мире"

Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс прокомментировал поражение от "Автомобилиста" (2:4), посетовав на отмену собственного гола в середине третьего периода из-за офсайда у Ярослава Косова.

- Мы играли хорошо. Боролись с первой до последней минуты. Сравняли счет, но гол не засчитали… Я не знаю, почему не шайбу засчитали. Но у нас же лучшие судьи в мире. Не знаю, что они там смотрели. Обидно, конечно. Было бы 3:3.

Сделаем выводы, будем готовиться к следующей игре с "Трактором". Челябинцы после поражения 0:8 будут на нас настраиваться. Но мы будем о своей игре думать. Паники после трех поражений подряд у нас нет, просто неприятно, ведь хочется побеждать.

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