Максим Шалунов: "Не знаю, как объяснить свой спад результативности"

Нападающий "Сибири" Максим Шалунов заявил, что неудачное выступление в последних матчах команды является последствием внешнего давления и нелегкой ситуации клуба. В последних семи играх Шалунов набрал одно очко. Всего на его счету 23-летнего хоккеиста 33 (18+15) балла в 39 встречах "регулярки". Ранее сообщалось, что в приглашении Шалунова заинтересован "Чикаго".

– Честно, без понятия, что происходит, не знаю, чем объяснить спад результативности, игру в последних матчах, – цитирует "Р-Спорт" Шалунова. – Может быть, внешнее давление действительно одна из причин, но вообще все вместе, наверное, одно на другое наложилось. Ситуация нелегкая у клуба, в случае победы над ЦСКА можно было зайти в восьмерку, но не получилось. Будем дальше бороться, все в наших руках.