Максим Пестушко: "Мне было бы легко влиться в коллектив при любой обстановке"

Нападающий "Югры" Максим Пестушко в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него не было проблем с адаптацией в новой команде. Форвард, ранее выступавший за "Авангард", в августе заключил соглашение с "мамонтами" сроком на один сезон.

– В "Югру" вы приехали после проигрыша нижегородскому "Торпедо". Потом были еще неудавшиеся игры. Тяжело адаптироваться в команде, когда настроение не радостное? – вопрос Пестушко.



– Это лишь начало сезона, все команды по-разному входят в чемпионат. Вот именно в такой обстановке и можно проверить сплоченность коллектива. Любой коллектив, как и человек в целом, проверяется в трудных ситуациях. А что касается меня, то при любой обстановке мне было бы легко влиться в коллектив. Многих ребят я знаю. К тому же давно дружу с Павлом Валентенко и Иваном Лекомцевым.

– Они и стали вашими ближайшими соратникам в Ханты-Мансийске?

- Они мне помогают освоиться. Например, недавно свозили на рыбалку. Так что посвящение в хантымансийцы я прошел – поймал двух хороших щук. Если честно, я не ярый фанат рыбалки. Для этого меня нужно прямо взять, привезти и дать в руки удочку. Этим выездом я доволен. Улов, кстати, мы потом съели.

– За две игры в "Югре" вы набрали два очка. За счет чего удалось так быстро влиться в игру команды?



– На данном этапе определенную роль сыграло везение и помощь партнеров. Мы уже находим взаимопонимание. Но все же я понимаю, что нужно еще несколько игр, чтобы почувствовать игровой ритм.