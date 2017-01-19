Лисин заменит Соботку в Матче звезд КХЛ

Нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин заменит форварда "Авангарда" Владимира Соботку в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21 и 22 января, сообщает официальный сайт лиги. Игрок омской команды получил травму.

При этом номер Соботки в Матче Звезд (17-й) перейдет к другому форварду уфимского клуба, Кириллу Капризову, а Лисин сыграет под номером 7. Таким образом, оба партнера по клубу выступят в Матче Звезд с номерами, под которыми они представляют "Салават Юлаев" в КХЛ.

Состав сборной Дивизиона Чернышева теперь выглядит следующим образом:

Вратарь – Игорь Бобков ("Адмирал");

Защитники – Евгений Медведев-к ("Авангард"), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Ян Коларж ("Амур");

Нападающие – Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь РС"), Максим Шалунов ("Сибирь"), Линус Умарк, Кирилл Капризов, Энвер Лисин (все – "Салават Юлаев").

Также по итогам жеребьевки 20 января состав команды дополнит один из четырех лучших юниоров Кубка Вызова МХЛ: Кирилл Цулыгин ("Толпар"), Антон Ковалёв ("Омские Ястребы"), Андрей Алтыбармакян ("СКА-Серебряные Львы") или Павел Подлубошнов ("Красная Армия").