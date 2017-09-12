Линус Умарк: "Открыт для предложений, но "Салават" остается приоритетом"

Шведский нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк в интервью "СЭ" заявил о том, что открыт для предложений от других клубов. При этом форвард подчеркнул, что сейчас не думает об уходе.

– Весной в одном из интервью шведским СМИ вы сказали, что нынешний сезон может стать для вас последним в России. Что-то с тех пор изменилось? – вопрос Умарку.

– Я сказал об этом еще до того, как переподписал контракт с "Салаватом". Семья меня поддержала в этом решении. Но я не знаю, что будет дальше. Может, я больше не понадоблюсь Уфе, потому моему агенту даже не станут звонить. Я открыт для любых вариантов. Но "Салават" для меня остается приоритетом. Если не удастся с ним договориться, то готов ко всему.

– Может, Капризов наберет и попросит перейти к нему в ЦСКА?

– Снова поиграть вместе с ним – это неплохая идея. Посмотрим, что будет следующей весной.

– НХЛ для вас пройденный этап?

– Мне уже не 25, чтобы, забыв обо всем, бежать в НХЛ. С другой стороны, именно сейчас я показываю лучшую игру в своей карьере. Пара лет в запасе у меня точно есть, поэтому следующей весной, если последует серьезное предложение от команды НХЛ, то почему бы и не поехать туда снова? Но двусторонний контракт или приглашение в тренировочный лагерь – точно не для меня. Если будет реальная заинтересованность – другое дело. (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Линуса Умарка