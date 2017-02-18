Леонид Вайсфельд: "Работу в "Салавате Юлаеве" нужно организовывать по-другому"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд еще не подписал новый контракт с клубом. Он сообщил, что конкретного предложения он пока не получил. "Салават Юлаев" гарантировал себе попадание в плей-офф.

– У вас в этом сезоне заканчивается контракт с "Салаватом Юлаевым". Намерены ли вы его продлевать? Есть ли разговоры об этом?

– Я бы уже продлил, если бы он был (смеется). Если предложат, то, конечно, будем разговаривать, – сказал Вайсфельд в эфире телеканала "Вести-24. Башкортостан". – Я-то с удовольствием. Вопрос, как там руководство?

– То есть никаких предложений сейчас нет?

– Я себе этот процесс представляю так: вот контракт на столе и ты думаешь, подписывать его или нет. Вот когда я судил, мне говорили: "Леонид, а как ты смотришь на то, чтобы уехать судить в Швейцарию?" Я говорю, что можно обсудить. Ну и все. На этом разговоры закончились. А вот теперь вопрос: могу ли я говорить, что мне предлагали контракт на работу в Швейцарии (улыбается)? Понимаете, когда есть конкретные предложения, это одно, а когда идут разговоры, это уже другое. Да, какие-то разговоры ведутся, но конкретики нет.

– Получается, что на словах вас спрашивали о том, хотите вы остаться или нет?

– Да.

– Вас устраивает работа в клубе? Может, что-то хотите поменять?

– Скажем так, с моей точки зрения, организация работы клуба требует, прошу прощения за тавтологию, некой реорганизации. Ее нужно по-другому организовывать. У меня такое видение, что ресурсы, которые у нас есть, нужно использовать по-другому.

– Это с точки зрения того, что нет предела совершенства или надо сломать и построить заново?

– Нет. Что сломать? Как сломать? Есть определенная система, выработанная годами. Клуб с большими традициями, выигрывал Кубок Гагарина. Вам лишь бы что-то сломать (смеется). Нет, просто сделать некую реорганизацию.