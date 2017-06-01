Леонид Вайсфельд: "Контракт Кареева рассчитан на три года"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подчеркнул, что новичку уфимцев Андрею Карееву не гарантировано место в стартовом составе. По его словам, голкипер должен будет побороться за право быть первым номером.

Напомним, что в обмен на Кареева и права на защитника Александра Алексеева "Салават" отдал голкипера Андрея Литвинова и денежную компенсацию.

- Берете Кареева на место первого вратаря? - вопрос Вайсфельду.

- Посмотрим, будет бороться за это место.

- На какой срок рассчитано соглашение?

- Трехлетний контракт.

- А права на Алексеева? Через два года контракта планируете его подписать?

- Пока не связывались с ним. Узнаем его планы. Безусловно, если он захочет, подпишем с ним соглашение.

- На возвращении Литвинова настаивала "Кузня"?

- Это было обоюдное решение, выгодное для игрока и для клуба. Он - воспитанник новокузнецкого хоккея и получит игровую практику в родном клубе.

- "Салават" отдал денежную компенсацию?

- Да. О ее размере вам не скажу. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Андрей Кареев перешел в "Салават Юлаев"