Леонид Вайсфельд: "Контракт Кареева рассчитан на три года"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подчеркнул, что новичку уфимцев Андрею Карееву не гарантировано место в стартовом составе. По его словам, голкипер должен будет побороться за право быть первым номером.
Напомним, что в обмен на Кареева и права на защитника Александра Алексеева "Салават" отдал голкипера Андрея Литвинова и денежную компенсацию.
- Берете Кареева на место первого вратаря? - вопрос Вайсфельду.
- Посмотрим, будет бороться за это место.
- На какой срок рассчитано соглашение?
- Трехлетний контракт.
- А права на Алексеева? Через два года контракта планируете его подписать?
- Пока не связывались с ним. Узнаем его планы. Безусловно, если он захочет, подпишем с ним соглашение.
- На возвращении Литвинова настаивала "Кузня"?
- Это было обоюдное решение, выгодное для игрока и для клуба. Он - воспитанник новокузнецкого хоккея и получит игровую практику в родном клубе.
- "Салават" отдал денежную компенсацию?
- Да. О ее размере вам не скажу. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Салават Юлаев
- Металлург Нк (хоккей)
- Леонид Вайсфельд
- Андрей Кареев
- Александр Алексеев (хоккей)
- Андрей Литвинов