Андрей Кареев перешел в "Салават Юлаев"

Как стало известно "СЭ", новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" договорились об обмене. В Уфу переезжает голкипер Андрей Кареев, также башкирский клуб получил права на защитника Александра Алексеева, выступающего за "Ред Дир Ребелз" из WHL. В обратном направлении отправится выступавший ранее за "Кузню" вратарь Андрей Литвинов. Также "Металлург" получит денежную компенсацию в 80 миллионов рублей.

Генеральный директор "Металлурга" Сергей Зиновьев накануне подтвердил информацию о возможном уходе Кареева.

– Сейчас идут переговоры по нашему вратарю Андрею Карееву, – заявил Зиновьев в интервью пресс-службы "Кузни". – Он поиграл в Нижнекамске и в олимпийской сборной. Игроку надо развиваться, и он уже перерос ВХЛ, поэтому мы не имеем право его держать, а должны помочь. (Евгений БЕЛОУСОВ)