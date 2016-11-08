"Куньлунь" в гостях обыграл рижское "Динамо"

"Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над рижским "Динамо" - 5:2. Дублем в составе китайской команды отметился нападающий Чад Рау.

Для рижского клуба это поражение стал девятым в последних десяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Счастливый - 4 (Седлачек, Скворцов), 8:25 - 1:0. Виделль - 4 (бол., Яласваара), 24:24 - 1:1. Рау - 6 (Коллинс, Виделль), 31:10 - 1:2. Бакош - 3 (бол., Марцинко), 35:58 - 1:3. Яшин - 4 (мен., Перескоков, Беллемор), 41:27 - 1:4. Рау - 7 (мен., п.в., Коллинс), 49:09 - 1:5. Маллен - 4 (бол., Пуяц), 50:39 - 2:5.

Вратари: Седлачек (49:04 - 49:09) - Макаров.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (9+17+11) - 32 (11+13+8).

Судьи: Бондарь, Франо.

8 ноября. Рига. Арена Рига.