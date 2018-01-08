Кудако – о первой шайбе в КХЛ за 135 матчей: "Наконец-то удалось забить"

Защитник "Северстали" Вадим Кудако после победы над "Ак Барсом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда была готова к игре соперника. Он также добавил, что рад своей первой заброшенной шайбе в лиге.

Отметим, что 20-летнему Кудако понадобилось провести 135 игр в КХЛ, чтобы забить первый гол.



– "Ак Барс" не зря идет на первом месте на Востоке. Они играющая команда. Сами играют в комбинационный хоккей и дают в него играть и сопернику, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Кудако. – Мы знали это. Готовились. Делали все правильно, проще. Навязывали свой хоккей. Ведя в счете не всегда обязательно играть на удержание, если ты можешь прессинговать. Это сбивает с толку соперника. Им сложнее становится сравнивать. Была тренерская установка. Мы сделали все правильно и не дали сопернику забить.



Мой первый гол в КХЛ? Когда забил, подумал "Наконец-то". Партнеры все сделали, выцарапали шайбу из борьбы. Дистанция до ворот была небольшая, удачно попал.