Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Результаты вторых матчей

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Кемппайнен - 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 - 1:0. Щехура - 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 - 1:1. Кравцов - 6 (Кручинин), 41:57 - 1:2. Логинов - 1, 52:01 - 2:2. Макаров - 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 - 3:2.
Вратари: Скривенс - Францоуз.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 47 (15+11+13+8) - 20 (2+6+6+6).
Судьи: Белов, Кулаков.
17 марта. Уфа. "Уфа Арена". 8070 зрителей.
Счет в серии: 1-1 (1:2).
"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Косов - 2 (Клинкхаммер), 12:27 - 1:0. Азеведо - 4 (Секач), 20:35 - 2:0. Ли - 2 (Чибисов, Эллисон), 29:32 - 2:1. Зарипов - 1 (Галиев, Токранов), 31:54 - 3:1. Галиев - 5 (Зарипов), 39:08 - 4:1.
Вратари: Гарипов - Кошечкин (Самсонов, 40:00).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 33 (9+16+8) - 33 (13+11+9).
Судьи: Гашилов, Оленин.
17 марта. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 1-1 (3:4 ОТ).
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шипачев - 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 - 1:0. Каюмов - 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 - 1:1. Любушкин - 1 (Красковский), 38:45 - 1:2.
Вратари: Коскинен (58:22) - Судницин.
Штраф: 14 - 24.
Броски: 29 (12+6+11) - 36 (8+21+7).
Судьи: Раводин, Сидоренко.
17 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 1-1 (4:0).
ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Григоренко - 4 (Попов, Ничушкин), 25:12 - 1:0. Андронов - 3 (Телегин, Нестеров), 46:00 - 2:0.
Вратари: Сорокин - Рамо (58:48).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 38 (13+17+8) - 26 (6+8+12).
Судьи: Одиньш, Франо.
17 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 2-0 (4:0).