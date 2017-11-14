Крис Ли: "Обидно, что Воробьев ушел из "Магнитки". Он один из лучших российских тренеров"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли, который участвовал в летнем лагере "Лос-Анджелеса", в интервью пресс-службе КХЛ выразил сожаление в связи с тем, что Илья Воробьев покинул пост главного тренера клуба. Канадец надеется, что специалист в скором времени сможет найти работу.

– Пока вас не было, "Металлург" покинул главный тренер Илья Воробьев, – вопрос Ли.

– Обидно видеть, что Илья ушел, он один из лучших молодых российских тренеров. Надеюсь, он очень скоро найдет новую работу. Воробьев добился успеха с командой. Отличный человек и еще более классный тренер.

– Тем не менее, тренерский штаб не изменился.

– Виктор Козлов хорошо работал, он умный человек. Хочу увидеть его в качестве главного тренера. Майк Пелино все еще в клубе, так весело видеть его каждый день. Он всегда смеется, улыбается, хочет, чтобы у всех было хорошее настроение.