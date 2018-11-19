Коваль и Корсо войдут в тренерский штаб минского "Динамо"

Виталий Коваль и Даниэль Корсо войдут в тренерский штаб минского "Динамо", информирует официальный сайт клуба.

38-летний белорус будет отвечать за работу с вратарями, 40-летний канадец – за физподготовку. Контракты с ними заключены до конца сезона. Как отмечается, оба наставника имеют огромный игровой опыт и в прошлом защищали цвета "Динамо".

Завершил карьеру игрока Коваль в сезоне-2015/16 в шведском "Вестеросе". Он является лучшим игроком Белоруссии сезона-2011/12.

В этом году Коваль был приглашен в Федерацию хоккея Беларуси – в отделе по развитию детско-юношеского хоккея он занимается вратарским направлением, а также вошел в тренерский штаб национальной сборной Белоруссии.

Корсо выступал в НХЛ, Европе и России. Последним его клубом была "Юность", в которой он провел четыре сезона, после чего завершил карьеру.

Оба специалиста приступят к работе в тренерском штабе "Динамо" после возвращения команды из выездного турне.