Кирилл Петров: "Ничушкин принесет ЦСКА много пользы"

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров после поражения от "Авангарда" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не видит ничего страшного в малой результативности команды в последних играх. По словам Петрова, новичок команды Валерий Ничушкин принесет много пользы команде, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В двух последних матчах ваша команда смогла забросить только одну шайбу. Почему разладилась игра в атаке?

– Бывают такие моменты. Если вы посмотрите на статистику чемпионата, многие команды тоже не забивают. Ничего страшного в этом нет. Впереди целый сезон. Надо просто работать дальше.

– Валерий Ничушкин только влился в коллектив, и ваше звено образовалось недавно. Что скажете о взаимопонимании?

– Хороший парень, квалифицированный хоккеист. С ним приятно играть. Его можно поставить с кем угодно, и он также будет играть. Я думаю, в дальнейшем он принесет нам много пользы.

– При немалом количестве голевых моментов, в первых двух периодах команды не смогли забросить шайб. Это говорит о том, что голкиперы хорошо выполняли свою работу?

– Можно и так сказать. Просто у нас в каких-то эпизодах не получалось.

– Александр Попов как-то по-особенному настраивался на "Авангард", в котором выступал много лет?

– Он уже всем все доказал. Думаю, это для него была обычная игра с очередным соперником. К нему там отнеслись так, как посчитали нужным. Он не виноват в том, что ему пришлось сменить команду.