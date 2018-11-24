Кирилл Капризов о следующем матче со СКА: "Дзюба будет играть? Если только на пятаке встанет"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился ожиданиями от четвертой встречи со СКА на стадионе на Крестовском острове. Напомним, первые три встречи остались за армейцами.

– Впервые сыграю в хоккей на открытом воздухе. Правда, я слышал, что там будет не холодно, крышу закроют на стадионе. Думаю, с открытой было бы намного интереснее.

– Дзюба тут встал на коньки и появился в форме СКА.

– Он играть, что ли, будет? В Сочи я его в шутку звал сыграть в хоккей, там же товарищеский матч был. Мы же будем в Петербурге играть на победу, матч будет жесткий. Ну, если только Дзюба на пятаке встанет. Он же высокий! (Игорь Еронко)

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.

ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ

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