ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ

ЦСКА победил СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Иван Телегин, у петербуржцев отличился форвард Николай Прохоркин.

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.

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ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Прохоркин - 11 (Гавриков, Карпов), 7:10 - 0:1. Слепышев - 8 (Телегин, Марченко), 39:15 - 1:1. Григоренко - 10 (мен.), 44:13 - 2:1. Телегин - 4, 58:30 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Шестеркин (58:56).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 26 (3+12+11) - 26 (9+9+8).

Судьи: Гусев, Раводин.

24 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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