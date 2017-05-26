Кирилл Фастовский: "Сибирь" рассматривала варианты с возвращением Никитина или Квартальнова"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский рассказал, что клуб рассматривал возможность приглашения в команду Игоря Никитина или Дмитрия Квартального. Он также отметил, что Никитин, возглавивший ЦСКА, давно дорос до работы главным тренером.

– Могу охарактеризовать Игоря с очень хорошей стороны, – цитируют "Известия" Фастовского. – Очень грамотный и взвешенный специалист, который давно дорос до работы главным тренером. Он действительно был в нашем шорт-листе по окончании прошедшего сезона. Дмитрий Квартальнов нами также рассматривался.

Квартальнов возглавлял "Сибирь" с 2012 по 2014 год, а Никитин был его ассистентом с 2013 по 2014 год.

В сезоне-2016/17 "Сибирь" не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции. Вместо Андрея Скабелки исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Павел Зубов.