16:05 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Кирилл Фастовский: "Меньшиков категорически не хотел играть за "Сибирь"

Кирилл ФАСТОВСКИЙ. Фото photo.khl.ru
Кирилл ФАСТОВСКИЙ. Фото photo.khl.ru
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Генеральный менеджер "Сибирь" Кирилл Фастовский назвал выгодным переход защитника Виталия Меньшикова в "Авангард". 27-летний россиянин потерял желание выступать за новосибирский клуб.

- Весной 2016 года у Виталия закончился контракт с "Сибирью", и он изъявил желание покинуть Новосибирск, хотя на тот момент являлся ограниченно свободным агентом, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Мы рассматривали несколько вариантов развития ситуации, но приоритетным считали для себя подписание с Меньшиковым нового контракта. В результате долгих переговоров мы сумели подписать с Виталием контракт, однако его желание покинуть клуб не пропало окончательно. Месяц назад Меньшиков снова обратился ко мне с просьбой об обмене. Держать в клубе игрока, который категорически не хочет за него играть, считаю неприемлемым. Мы нашли наиболее выгодный для "Сибири" вариант продажи Меньшикова. Мы говорим Виталию спасибо за время выступления в составе нашей команды, а также за годы становления Виталия Меньшикова как хоккеиста, когда мы совместными усилиями смогли сделать его таким, каким видим сейчас.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/news/4293

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