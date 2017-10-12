КХЛ рассмотрит заявку клуба из Ташкента, когда она поступит

Член совета директоров и первый президент КХЛ Александр Медведев отметил, что лига рассмотрит заявку клуба из Ташкента о вступлении, когда она поступит. Ранее директор ташкентского "Бинокора" Абдумаджид Насиров отметил, что поставлена задача выступления в КХЛ.

- Отношения политические развиваются очень благоприятно между Россией и Узбекистаном, экономические тоже, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - Плюс история – ташкентский клуб играл в советское время. Строится очень хороший дворец спорта. Там, где есть лед, очень много мальчишек занимается хоккеем. На пространстве бывшего СССР это место имеет хороший потенциал. Посмотрим, как они будут выполнять взятые на себя обязательства и планы. КХЛ будет рассматривать заявку, когда она поступит. Это ведь не только команда КХЛ, но и план развития хоккея в Узбекистане.