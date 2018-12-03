КХЛ подтвердила дисквалификацию Бурдасова

Как и сообщал "СЭ", капитан "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов был дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на два матча. Информацию об этом подтвердил официальный сайт лиги.

В матче с "Адмиралом" (1:2 Б) Бурдасов был удален до конца игры за толчок на борт защитника дальневосточников Степана Захарчука. Также он получил денежный штраф. Для хоккеиста это уже не первое подобное нарушение в нынешнем сезоне.

27-летний Бурдасов в текущем сезоне провел 31 матч и набрал 20 (14+6) очков.

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