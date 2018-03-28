КХЛ оштрафовала "Адмирал" за задолженность перед игроками

КХЛ оштрафовала "Адмирал" за непогашенную задолженность перед игроками за декабрь 2017 года. Сумма штрафа составила 20 процентов от задолженности.

"В соответствии с регламентом КХЛ, который предполагает применение штрафных санкций к клубам, имеющим задолженности по оплате труда более двух месяцев, Совет директоров принял решение наложить штраф на "Адмирал" за непогашенную задолженность за декабрь 2017 года в размере 20 процентов от ее суммы", - говорится в сообщении лиги.