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16:48 | Хоккей — КХЛ

КХЛ объявит клубы, которые будут исключены из лиги, после регулярного чемпионата

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил о том, что три клуба, которые будут исключены из лиги по итогам нынешнего сезона, станут известны, скорее всего, после завершения регулярного чемпионата.

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

– Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. После чего совет директоров примет решение, какие клубы могут быть отчислены, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Все промежуточные итоги – это спекуляция. Все, скорее всего, будет ясно по итогам регулярного чемпионата, просто может поменяться порядок всего рейтинга.

Маловероятно, что клуб, попавший в плей-офф, будет среди последних трех. Но что касается трех клубов, то это будет ясно по завершении регулярного чемпионата, и клубы могут подготовиться к трансферной политике.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4566081

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