КХЛ дисквалифицировала трех игроков на один матч

КХЛ на своем официальном сайте объявила о дисквалификации нападающего московского "Динамо" Никиты Комарова по итогам матча регулярного чемпионата против ЦСКА. Хоккеист был наказан большим штрафом по ходу встречи за драку. Хоккеист получил дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф.

Форвард "Металлурга" Ян Коварж по итогам встречи со СКА наказан дисквалификацией на один матч и индивидуальным штрафом. По ходу игры хоккеист заработал дисциплинарный 10-минутный штраф.

КХЛ оставила без изменений наложенное на нападающего "Сочи" Андрея Иванова наказание за нарушение правил с использованием колена, за которое он получил 5+20 минут. Лига приняла решение дисквалифицировать игрока на один матч и подвергнуть денежному штрафу.