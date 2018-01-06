08:38 | Хоккей — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала Филатова на три матча


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать нападающего "Нефтехимика" Никиту Филатова за нарушение в матче регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (1:2). Форвард был наказан на 5+20 минут за игру коленом в колено.

Таким образом, он был дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу. Также на Филатова накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф за "второй и каждый последующий дисциплинарный штраф до конца игры".

По итогам матча "Адмирал""Сибирь" (2:3 ОТ) форвард гостей Вячеслав Основин был наказан одноматчевой дисквалификацией и индивидуальным штрафом за третий в сезоне 10-минутный штраф.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/01/06/374943.html

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Материалы других СМИ
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