КХЛ дисквалифицировала Филатова на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать нападающего "Нефтехимика" Никиту Филатова за нарушение в матче регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (1:2). Форвард был наказан на 5+20 минут за игру коленом в колено.

Таким образом, он был дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу. Также на Филатова накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф за "второй и каждый последующий дисциплинарный штраф до конца игры".

По итогам матча "Адмирал" – "Сибирь" (2:3 ОТ) форвард гостей Вячеслав Основин был наказан одноматчевой дисквалификацией и индивидуальным штрафом за третий в сезоне 10-минутный штраф.