Касутин ушел из "Торпедо" после пяти пропущенных шайб в матче с "Ак Барсом"

Юрий Николаев, агент голкипера "Торпедо" Ивана Касутина, сообщил, что игрок разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне вратарь провел десять матчей в КХЛ, в которых отразил 86,5% бросков. В последнем матче за нижегородскую команду против "Ак Барса" (0:5) Касутин пропустил пять шайб.

- Контракт между "Торпедо" и Касутиным был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, - приводит "Р-Спорт" слова Николаева. – Есть ли у Ивана варианты продолжения карьеры? Варианты всегда есть, без работы Касутин не останется".