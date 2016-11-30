19:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Касутин ушел из "Торпедо" после пяти пропущенных шайб в матче с "Ак Барсом"

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Юрий Николаев, агент голкипера "Торпедо" Ивана Касутина, сообщил, что игрок разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне вратарь провел десять матчей в КХЛ, в которых отразил 86,5% бросков. В последнем матче за нижегородскую команду против "Ак Барса" (0:5) Касутин пропустил пять шайб.

- Контракт между "Торпедо" и Касутиным был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, - приводит "Р-Спорт" слова Николаева. – Есть ли у Ивана варианты продолжения карьеры? Варианты всегда есть, без работы Касутин не останется".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161130/1113008187.html

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